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НовостиОбщество25 января 2023 10:11

В Ялте стартовал прием заявлений на получение участков от участников СВО

По планам, ежедневно будут принимать до 40-50 человек
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Янина Павленко/Tg

Фото: Янина Павленко/Tg

24 января в Ялте начали принимать прием заявления от участников СВО на получение земельных участков. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- Сегодня работаем с большой группой «Росгвардии». В день планируем принимать до 40-50 человек, все - по ранее согласованному времени, - написала она в своем Tg-канале.

Перед подачей документов каждая семья была проконсультирована специалистами. Принятые документы проходят обработку сотрудниками ДИЗО. После этого их вносят в единую программу учета для дальнейшей работы с ними Министерства земельных и имущественных отношений РК.

Напомним, в настоящее время в Крыму подбирают и формируют земельные участки для участников СВО. В ближайшее время будет запущена автоматизированная система учета заявлений.

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