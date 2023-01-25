Симферопольской школе присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны Александра Шеплякова

Александр Прокофьевич Шепляков. Фото: телеграм-канал администрации Симферополя

Симферопольской школе-детскому саду №15 присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны Александра Шеплякова. Решение принято в ходе очередной сессии Симферопольского горсовета, сообщает телеграм-канал администрации города.

– Александр Прокофьевич Шепляков является кавалером 2-х орденов «Красная Звезда», которыми был награжден за мужество и героизм, проявленные в боях Великой Отечественной войны. С 1966 года по 1985 год Шепляков Александр Прокофьевич был первым директором вновь созданной школы №15 Симферополя, – говорится в сообщении.

В качестве директора школы Александр Шепляков был награжден орденом Трудового Красного Знамени, отмечен знаком «Отличник народного просвещения», а также государственными и ведомственными грамотами.

Напомним, в Крыму к 9 мая планируют возвести мемориал на месте лагеря «Картофельный городок», в котором немецко-фашистские захватчики издевались и убивали военнопленных. Работы начнутся уже в феврале.

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