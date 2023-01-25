Житель Московской области, намеренно переехавший алуштинца на BMW, предстанет перед судом

Инцидент произошел на одной из улиц Алушты в июле 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Алуште осудят 30-летнего жителя Московской области, обвиняемого по двум статьям УК – по части 1 статьи 105 (убийство) и пункту «в» части 2 статьи 115 (причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Напомним, инцидент произошел на одной из улиц Алушты в июле 2022 года. Между обвиняемым и ранее ему незнакомым местным жителем разразилась ссора, в ходе которой житель Московской области избил алуштинца металлической трубой.

За потерпевшего вступился его отец. Продолжая конфликт, разъяренный обвиняемый сел за руль своего BMW X5 и сбил последнего, после чего целенаправленно проехался по нему и скрылся с места преступления.

– От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи через непродолжительное время после конфликта, – говорится в сообщении.

Уголовное дело рассмотрит Алуштинский городской суд.

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