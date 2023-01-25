В Саках ищут хулиганов, разрисовавших памятник В.И. Ленину

По факту совершения акта вандализма возбуждено уголовное дело
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Саках неизвестные разрисовали памятник В.И. Ленину, расположенный центре города, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Силовики изучают записи с видеокамер, чтобы вычислить вандалов.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержанию лиц, причастных к совершению преступления, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Севастополе двое ранее судимых парней разрисовали парапет каменной лестницы. Молодых людей задержали, им грозит до трех месяцев ареста или штраф.
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