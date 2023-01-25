В Крыму 17-летний подросток попал под колеса авто, перебегая дорогу на красный свет

Фото: пресс-службе МВД по Крыму

Утром 25 января на автодороге Симферополь - Красноперекопск - граница с Украиной 49-летний водитель за рулем Daewoo Nexia сбил подростка.

17-летний парень решил перебежать дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора и попал под колеса машины.

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Полиция в настоящее время проводит проверку.

Напомним, 8-летний мальчик, которого в Керчи сбил пьяный лихач на BMW, уже неделю не выходит из комы. У ребенка тяжелые травмы, врачи пока не дают прогнозов.

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