Трое севастопольцев отдали мошенникам почти 1,7 млн рублей

В Севастополе за один день трое местных жителей стали жертвами мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в беду» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополе за один день трое местных жителей стали жертвами мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в беду». Как сообщает пресс-служба МВД России по Севастополю, двое мужчин и одна женщина в возрасте от 58 до 83 лет сделали мошенников богаче почти на 1,7 млн рублей.

– Потерпевшим звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их близкие родственники – дочери и внучки стали виновниками ДТП с последствиями, влекущими уголовную ответственность. Мошенники убеждали пожилых севастопольцев, что избежать неприятностей можно только заплатив крупную сумму денег, – говорится в сообщении.

Не оставляя своим жертвам времени на раздумья, злоумышленники заставляли их точно следовать инструкции: не сообщать кому-либо о телефонном разговоре, собрать все свои сбережения и передать их курьеру.

Ранее сообщалось, что за неделю с 16 по 22 января телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 7 млн рублей.

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