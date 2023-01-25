Севастополец, зарезавший сожительницу в пьяной ссоре, получил восемь лет колонии

В Севастополе осудили 47-летнего местного жителя, который зарезал 59-летнюю сожительницу в ходе пьяной ссоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе осудили 47-летнего местного жителя, который зарезал 59-летнюю сожительницу в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

– Злоумышленник приговорен к наказанию в виде восьми лет исправительной колонии строгого режима, – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в один из дней августа 2022 года сожители вместе выпивали в своей квартире по улице Гвардейской. Во время возлияний они поссорились. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и нанес женщине несколько ударов, от чего последняя скончалась на месте.

Отмечается, что мужчина сам вызвал «скорую» и во всем сознался.

Ранее сообщалось, что в Крыму 18-летний парень помог полицейским поймать подозреваемого в убийстве. Неизвестный в окровавленной одежде проник к парню в дом, но он не растерялся, вылез в окно и запер того изнутри.

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