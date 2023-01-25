В Симферополе 26 января отключат свет на 17 улицах и 3 переулках

26 января отдельные районы Симферополя временно останутся без электричества. Свет на несколько часов исчезнет на 17 улицах и 3 переулках.

- Отключения линий электропередачи будут происходить в период с 8 до 17 часов, - сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Где в Симферополе не будет света 26 января:

- переулки Заречный, 24-28 ; Альпинистов, 3-38 , 17-47 ; Туристов, 2-24 , 1-9/139 ;

-улицы Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3 ; Локомотивная, 2-4/34 , 1-3 ; Москалева, 24-66 , 13-27А ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Зои Рухадзе, 84-96 , 63-85 ; Зеленая, 1-43 ; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Генова, 20-34 , 11-17/3 ; Туристов, 2; Проводников, 44-66 , 13-55 .

Кстати, предупреждая об отключениях света, можно также напомнить и о соблюдение мер безопасности из-за масштабного распространения сезонных хворей. Для этого есть все основания - в республике с 16 по 22 января свыше пятьсот человек с диагнозами ОРВИ попали на больничную койку. Общее количество заболевших ОРВИ и гриппом за эти несколько дней - 10 342 человек.

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