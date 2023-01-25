Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб 64-летний житель Симферополя

Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. Фото: МВД России по Республике Крым

Полиция ищет очевидцев ДТП на улице Севастопольской в Симферополе, в котором погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Напомним, авария произошла утром 29 декабря. 26-летний водитель Hyundai Equus, двигаясь со стороны ул. 1-й Конной Армии в направлении улицы Кара-Дениз, насмерть сбил 64-летнего мужчину, который переходил дорогу не по «зебре».

Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв.

– В настоящий момент следственным отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 3 «Центральный» СУ УМВД России по г. Симферополю по данному факту проводится проверка, – говорится в сообщении.

Очевидцев аварии просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: +7 (3652) 773-113, 102.

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