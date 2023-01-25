В Крыму новорожденных проверяют на 36 наследственных и врожденных заболеваний

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Республике Крым, как и по всей России, стартовала программа неонатального скрининга. Сейчас новорожденных проверяют на наличие 36 врожденных и наследственных заболеваний – раньше проверяли только на пять.

– Взятие образцов крови у новорожденных детей осуществляется в родовспомогательных и детских учреждениях Крыма специально подготовленными медицинскими работниками, которые прошли обучение на базе лаборатории медико-генетического центра, – рассказал министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский. Он подчеркнул, что биоматериал берут только с согласия родителей.

Тест-бланки с биоматериалом отправляют в краснодарскую лабораторию. Анализы малышей, у которых выявлены заболевания, направляют на подтверждение в московский Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова.

Финансирование расширенного неонатального скрининга осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов.

– Обеспечен запас тест-бланков на текущий год, заключен договор с транспортной компанией по транспортировке биоматериала, – сообщил Скорупский.

Ранее КП-Крым писала, что в детской больнице в Керчи капитально отремонтировали здание педиатрического отделения. Здесь заменили все, включая кровлю и мебель.

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