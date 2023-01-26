В Крыму ищут 47-летнего жителя Алушты

Андрей Селезнев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят отозваться всех, кто располагает информацией о жителе Алушты.

- Пропал Селезнев Андрей Николаевич, 47 лет (1975 года рождения), город Алушта, - такой пост появился в соцсети.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили, что с 22 января 2023 года местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы пропавшего: 173 сантиметра рост, нормальное телосложение, русые волосы, серо-карие глаза.

Андрей Селезнев был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Пожалуйста, если вы видели человека, то позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 или 112. Все звонки бесплатные.

Кстати, 37-летнего жителя Керчи, пропавшего 10 октября 2022, удалось найти живым.

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