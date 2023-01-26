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НовостиОбщество26 января 2023 5:50

В Симферополе 26 января без воды остались две улицы и один переулок

Краны будут сухими полдня
Екатерина НАЗАРОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько улиц в крымской столице останутся без воды на полдня 26 января. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», ограничения связаны с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения.

- С 10.00 до 15.00 (ориентировочно) будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: переулок Керченский, улица Некрасова (частично), улица Таврическая, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Напомним, в Симферополе 26 января отключат свет на 17 улицах и 3 переулках. В столице Республики Крым приводят в порядок электросети.

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