В Белогорском районе Крыма открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО

Фото: Анна Рубель/Vk

Мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО Максиме Степанове открыли в поселке Зуя Белогорского района Крыма.

- Этот парень выбрал непростой, но важный и серьезный путь. Он мужественно защищал Родину, отдал свою жизнь за наше мирное небо. Этот подвиг заслуживает безграничного уважения и вечной памяти, - написала председатель комитета по здравоохранению и соцполитике Госсовета республики Анна Рубель на своей странице «ВКонтакте».

Степанов награжден орденом Мужества посмертно. Ему был 21 год.

Напомним, в Крыму 13 улиц носят имена героев СВО. Из них 7 – в Симферополе и Керчи.

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