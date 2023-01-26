Где в Симферополе 27 января отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

27 января часть Симферополя на несколько часов останется без электричества. Электроэнергия исчезнет на 17 улицах, 3 переулках и в 1 сельскохозяйственном производственном кооперативе, находящемся в Каменке.

- Отключения линий электропередачи будут происходить с 8.00 утра до 17.00 вечера, - сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании «Крымэнерго».

Причина перебоев с подачей электроэнергией очень даже уважительная - в столице республики приводят в порядок электрооборудование.

Где в Симферополе не будет света 27 января:

- улицы Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3 ; Локомотивная, 2-4/34 , 1-3 ; Москалева, 24-66 , 13-27А ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Зеленая, 1-43 ; Зоя Рухадзе, 84-96 , 63-85 ; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Генова, 20-34 , 11-17/3 ; Туристов, 2; Проводников, 44-66 , 13-55 ;

- переулки Заречный, 24-28 ; Альпинистов, 3-38 , 17-47 ; Туристов, 2-24 , 1-9/139 ;

- микрорайон Каменка: СПК «Степное».

Кстати, сегодня в четверг, 26 января в Симферополе пересохли краны на 2 городских улицах и 1 переулке.

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