Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1769 рейсов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Утром 27 января по Керченскому проливу действовало штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Отмечается, что после возобновления работы Керченской переправы паромами в обе стороны было совершено 1769 рейсов.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 27 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 860 пассажиров, 55 041 единица автотранспорта и 6 101 ж/д вагон, - говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время продолжает работать движение на Крымском мосту. Ранее на переправе была завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Надвижка последнего пролета запланирована на 31 января.

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