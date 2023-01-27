Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1769 рейсов
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Утром 27 января по Керченскому проливу действовало штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Отмечается, что после возобновления работы Керченской переправы паромами в обе стороны было совершено 1769 рейсов.
- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 27 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 860 пассажиров, 55 041 единица автотранспорта и 6 101 ж/д вагон, - говорится в сообщении.
Напомним, в настоящее время продолжает работать движение на Крымском мосту. Ранее на переправе была завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Надвижка последнего пролета запланирована на 31 января.
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