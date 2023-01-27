В Крыму до конца года откроются 10 новых подстанций скорой помощи

В ближайшее время откроются подстанции в Первомайском и Раздольном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму до конца года откроются десять новых подстанций скорой медицинской помощи. Об этом сообщил замдиректора по хозяйственным вопросам ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Владимир Борисенко.

– Всего в Крыму реализуется 10 таких объектов. Подстанции скорой помощи – это капитальные здания, площадью от 700 до 100 квадратных метров, на каждый объект выделено около 100 млн рублей, – передает слова Борисенко Крымское информационное агентство.

По его словам, объекты будут полностью укомплектованы мебелью и всем необходимым медицинским оборудованием. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

В ближайшее время откроются подстанции в Первомайском и Раздольном. Далее на очереди объекты в Саках и Зуе.

Ранее сообщалось, что в крымской больнице имени Семашко выполнено 4 835 операций в рамках высокотехнологичной медпомощи в 2022 году. В прошлом году в больнице внедрен ряд современных методов диагностики и лечения.

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