В Симферополе изменилось движение троллейбуса №9

В Симферополе изменили движение троллейбуса №9 Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Симферополе с 27 января изменилось движение троллейбуса №9, сообщили в официальном Tg-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

Обновленное расписание маргрута. Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

- С 27 января вступают в силу изменения в расписание движения троллейбусного Маршрута №9 «Центральная городская больница №7 - поселок Аэрофлотский», - говорится в сообщении.

Напомним, на пятом километре Балаклавского шоссе изменилась схема движения. Изменения позволят увеличить пропускную способность одного из ключевых узлов при въезде в Севастополь.

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