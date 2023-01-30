Пузырек не сдается: в Крыму покалеченный дельфин стал героем видео

Афалина травмировалась, запутавшись в снастях. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские исследователи несколько дней провели в Черном море, наблюдая за дельфинами.

Среди млекопитающих они заметили старого знакомого:

- В большой и дружной компании оказалась афалина с травмой рострума (передней части мозгового черепа, - от авт.), о которой мы ранее рассказывали. Дельфину дали кличку Пузырек. Он видимо пережил запутывание в леске, часть которой долго оставалась на верхней челюсти, вызывая хроническую травматизацию, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Эксперты отметили, что дельфин стал выглядеть хуже - появилась отечность по всему телу, но Пузырек не сдается. Одно печалит, что дельфину нельзя помочь – на Крымском полуострове нет специализированной лечебницы.

Помощь нужна не только Пузырьку.

- У еще одной афалины отсутствовала хвостовая лопасть и виден след от запутывания на основании хвоста. Встретили мы и двух белобочек, которые бродили между лодок и занимались попрошайничеством, при этом один из них выглядел не совсем здоровым, - отметили в Центре.

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