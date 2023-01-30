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НовостиОбщество30 января 2023 5:48

Часть Керчи осталась без воды до вечера 31 января

Проводятся ремонтные работы на сетях
Екатерина НАЗАРОВА
Адреса подвоза воды можно узнать на сате госпредприятия «Вода Крыма»

Адреса подвоза воды можно узнать на сате госпредприятия «Вода Крыма»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Керчи до вечера 30 января по некоторым адресам не будет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Ограничения связаны с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе по улице Свердлова, 12.

Так, до 20.00 (ориентировочно) краны будут сухими по адресам: улица Свердлова, 1-я Митридатская, 2-я Митридатская, 3-я Митридатская, Южная, Николая Толпина, Вити Коробкова, переулок 4-й Босфорский, улица Петра Алексеева, Ушинского, Айвазовского, переулок Клабукова, 7-й Босфорский, 5-й Босфорский, 1-й Морской, 2-й Морской, улица Театральная.

Напомним. в Симферополе 30 января отключат свет на 18 улицах и 4 переулках. В столице Крыма модернизируют электросети.

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