Часть Керчи осталась без воды до вечера 31 января

Адреса подвоза воды можно узнать на сате госпредприятия «Вода Крыма» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Керчи до вечера 30 января по некоторым адресам не будет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Ограничения связаны с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе по улице Свердлова, 12.

Так, до 20.00 (ориентировочно) краны будут сухими по адресам: улица Свердлова, 1-я Митридатская, 2-я Митридатская, 3-я Митридатская, Южная, Николая Толпина, Вити Коробкова, переулок 4-й Босфорский, улица Петра Алексеева, Ушинского, Айвазовского, переулок Клабукова, 7-й Босфорский, 5-й Босфорский, 1-й Морской, 2-й Морской, улица Театральная.

Напомним. в Симферополе 30 января отключат свет на 18 улицах и 4 переулках. В столице Крыма модернизируют электросети.

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