Часть Симферополя осталась без воды до вечера 30 января из-за аварии

Воды по указанным адресам не будет ориентировочно до вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за аварии на водных сетях один микрорайон Симферополя остался без воды до вечера 30 января, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: микрорайон Сергеевка (переулок Карьерный, улицы Карьерная, Зуйская (и переулок), Пригородная, Виноградная, Скалистая, Скалистый проезд, улицы Острякова, Симеизская, Глинки (частично), Бородина).

По той же причине краны до 18.00 будут сухими по адресам: проспект Победы (частично), Ливенский переулок, Песчаный переулок, Алмазный переулок, улица Луговая (частично), улица Левобережная, улица Малореченская, улица Дачная, улица Буденного (частично).

Кроме того, до 17.00 из-за аварии на сетях холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение в селе Солнечное под Симферополем.

Напомним, в понедельник ввиду проведения ремонтных работ осталась без воды часть Керчи.

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