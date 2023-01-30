В Ялте открыли новый модульный спортзал за 43 миллиона рублей - видео

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте открыли новый модульный спортзал на Калинникова, 12 (ДЮЦ по физкультуре и спорту). Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- На установку модуля в 440 квадратов из муниципального бюджета выделили 43 миллиона рублей. Возвели за несколько месяцев, - написала Павленко в своем Tg-канале.

Спортзал одновременно сможет вмещать до 300 человек. По планом, его будут использовать не только для тренировок, но и для проведения разных спортивных мероприятий.

Напомним, в Ялте на улице Тамарлы установили новую спортивную площадку. На ней оборудовали комплекс ГТО, площадку для игры в баскетбол и футбол.

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