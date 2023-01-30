В Евпатории строители завершили усиление фундамента административного корпуса Федерального детского реабилитационного центра

Фото: пресс-служба Единого заказчика

В Евпатории завершены работы по усилению фундамента административного корпуса Федерального детского реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства», который контролирует реализацию объекта.

– Федеральный детский реабилитационный центр общей площадью около 100 тысяч кв. м возводится на месте бывшего санатория «Родина». Здание административного корпуса является объектом культурного наследия. Строители выполнили работы по усилению фундаментного основания корпуса и его фасада, – говорится в сообщении.

Реабилитационный центр помимо административного корпуса площадью 1677,3 квадратных метра будет включать в себя стационар на 300 коек, а также консультативно-диагностический и лечебный корпуса. Сейчас кипит работа в консультативно-диагностическом корпусе – рабочие возводят монолитные конструкции и кирпичные перегородки. Также продолжается строительство надземной части стационара.

Завершить строительство реабилитационного центра планируется в 2024 году.

Ранее КП-Крым рассказывала, что в центре будут расположены два корпуса с зелеными дворами, теннисными кортами и тренажерами для ребят. Строительство стартовало в сентябре прошлого года.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50