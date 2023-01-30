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НовостиОбщество30 января 2023 11:32

В районе ущелья Большой Бузлук в Крыму перевернулась легковушка 29 января

С помощью лебедки МЧСники поставили машину на колеса и эвакуировали в безопасное место
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

Вчера, 29 января, в Крыму спасатели помогли поставить на колеса перевернувшуюся легковушку, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

- Поступила информация о том, что на плато Караби-Яйла, в районе ущелья Большой Бузлук, перевернулся легковой автомобиль «ВАЗ Нива», - говорится в сообщении.

Используя спецоборудование, МЧСники поставили машину на колеса и эвакуировали в место, откуда шофер сам продолжил движение. Отмечается, что водитель не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

Напомним, в начале января в районе «Чертова пальца» в Крыму спасли двух заблудившихся туристов. Женщина и мужчина с наступлением ночи потеряли ориентир и не смогли найти дорогу обратно.

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