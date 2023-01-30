Экс-мэр Феодосии Андрей Лебедев заключен под стражу до 28 марта

Фото: Андрей Лебедев/VK

Бывшего мэра Феодосии Андрея Лебедева заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, на срок 2 месяца, до 28.03.2023 г, - уточнили в пресс-службе.

Андрей Лебедев проходит подозреваемым по уголовному делу, которое возбудили по п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Теперь экс-чиновнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и ограничения по трудоустройству на некоторые должности.

Напомним, Андрей Лебедев был главой администрации Феодосии с декабря 2021 года по июль 2022-го. Он уволился по собственному желанию. Градоначальник при увольнении сообщил, что был готов к такому развитию событий и ни о чем не жалеет.