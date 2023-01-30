Архив Херсонской области временно размещен в Крыму

Документы будут храниться в Крыму, пока не будет создан государственный архив Херсонской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Архивные документы времен Таврической губернии эвакуировали из Херсонской области в Крым. Об этом в эфире Центра управления регионом сообщил председатель Государственного комитета по делам архивов Республики Крым Олег Лобов, передает Крымская газета.

– Мы помогли эвакуировать архивные документы из Херсонской области. <…> Это наша общая история. Мы сохранили эти документы, хотя с ними могло случиться что угодно – их могли сжечь, затопить, – рассказал Лобов.

По его словам, документы будут храниться в Крыму, пока не будет создан государственный архив Херсонской области.

Напомним, с 1 февраля Крым и Херсонскую область свяжут три новых автобусных маршрута. Автобусы будут ходить через семь населенных пунктов - Симферополь, Ялту, Алушту, Красноперекопск, Джанкой, Армянск и Первомайское.

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