Президент Хорватии Миланович: Крым уже никогда не будет украинским

Украина не сможет «вернуть» Крым, а Запад отнял Косово у Сербии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Украина не сможет «вернуть» Крым, а Запад отнял Косово у Сербии без ее воли. Об этом заявил на брифинге президент Хорватии Зоран Миланович, передает KP.RU.

– Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем, – сказал Миланович.

По его словам, если такое проделали с Косово, без воли государства, которому оно принадлежало, то есть Сербии, а ранее Югославии, то было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделает подобное.

Крым уже никогда не будет частью Украины, подчеркнул Миланович, добавив, что «это настолько ясно, что об этом говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили еще до вооруженного конфликта».

Ранее конгрессмен США Майкл Маккол призвал передать Киеву ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму. По его словам, ракеты дальнего радиуса действия необходимы Украине.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50