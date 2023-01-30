Президент Хорватии Миланович: Крым уже никогда не будет украинским

Украина не сможет «вернуть» Крым, а Запад отнял Косово у Сербии
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Украина не сможет «вернуть» Крым, а Запад отнял Косово у Сербии без ее воли. Об этом заявил на брифинге президент Хорватии Зоран Миланович, передает KP.RU.
– Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем, – сказал Миланович.
По его словам, если такое проделали с Косово, без воли государства, которому оно принадлежало, то есть Сербии, а ранее Югославии, то было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделает подобное.
Крым уже никогда не будет частью Украины, подчеркнул Миланович, добавив, что «это настолько ясно, что об этом говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили еще до вооруженного конфликта».
Ранее конгрессмен США Майкл Маккол призвал передать Киеву ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму. По его словам, ракеты дальнего радиуса действия необходимы Украине.
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