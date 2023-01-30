В Крыму построят 50 ФАПов в 2023 году

Для городских и районных больниц республики закупят еще 52 автомобиля и четыре единицы медоборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 2023 год в Крыму в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение» запланировано строительство пятидесяти фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– В этом году в рамках проекта планируется закончить строительство 50 фельдшерско-акушерских пунктов, провести капитальный ремонт трех ФАПов и одной врачебной амбулатории, – написал он.

Он добавил, что для городских и районных больниц республики закупят еще 52 автомобиля и четыре единицы медоборудования. Продолжится стартовавшее в прошлом году строительство двух поликлиник в Симферополе – сдать медучреждения в эксплуатацию планируют в 2024 году.

Ранее КП-Крым писала, что в 2022 году в Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко в Симферополе выполнено 4 835 высокотехнологичных операций. В прошлом году в практику специалистов медучреждения был внедрен целый ряд современных методов диагностики и лечения.

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