В феврале начнется подготовка по газификации микрорайона Каменка в Симферополе

«Крымгазсети» в феврале начнут подготовку к газификации симферопольской Каменки Фото: Олег ЗОЛОТО

УП РК «Крымгазсети» в феврале начнет подготовительные работы по газификации микрорайона Каменка в Симферополе, сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- Для обеспечения такого большого массива газом ГУП РК «Крымгазсети» был разработан соответствующий проект по газификации, который включил в себя, в том числе, и подвод газа до каждого домовладения, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, источник финансирования уже определен.

Напомним, ранее Главгосэкспертиза одобрила строительство газопровода в крымском пгт. Голубой Залив. Застройщик объекта - ГУП РК «Крымгазсети», генпроектировщик - ООО «Симинжгаз».

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