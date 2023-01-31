В феврале начнется подготовка по газификации микрорайона Каменка в Симферополе

«Крымгазсети» в феврале начнут подготовку к газификации симферопольской Каменки
Фото: Олег ЗОЛОТО
УП РК «Крымгазсети» в феврале начнет подготовительные работы по газификации микрорайона Каменка в Симферополе, сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.
- Для обеспечения такого большого массива газом ГУП РК «Крымгазсети» был разработан соответствующий проект по газификации, который включил в себя, в том числе, и подвод газа до каждого домовладения, - написал он в своем Tg-канале.
По его словам, источник финансирования уже определен.
Напомним, ранее Главгосэкспертиза одобрила строительство газопровода в крымском пгт. Голубой Залив. Застройщик объекта - ГУП РК «Крымгазсети», генпроектировщик - ООО «Симинжгаз».
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