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НовостиОбщество31 января 2023 8:14

Аксенов поручил с 1 апреля начать выдачу земельных участков участникам СВО

Все участки расположены территориях, прилегающих к Черноморскому побережью
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксеноов/Tg

Фото: Сергей Аксеноов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил завершить процесс по межеванию участков и их выдаче участникам СВО.

- С 1 апреля должна стартовать выдача и оформление земельных участков, если не на всех одновременно массивах, то хотя бы начать процедуру, - сообщил Аксенов. По его словам, все участки будут обеспечены необходимой инфраструктурой.

Он также напомним, что в республике для этих целей выделена земля на территориях, прилегающих к Черноморскому побережью - все участки будут у моря.

Напомним, неделей ранее в Ялте стартовал прием заявлений на получение участков от участников СВО. По планам, ежедневно будут принимать до 40-50 человек.

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