Часть Симферополя и района останется без воды до 2 февраля

С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте ГУП РК "Вода Крыма" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 января в 22.00 часть Симферополя и Симферопольского района останется без воды. Ограничения будут действовать до 2 февраля.

Как пишет «Крымская газета» со ссылкой на ГУП РК «Вода Крыма», краны будут сухими в пгт Молодежное, селе Мирное (улица Мира 16, 17, 18, СТ «Дзержинец», Богдановка), пгт Грэсовский, ЖК «Грэсовский», пгт Комсомольское, в поселке Битумное, селе Совхозное, селе Укромное.

В крымской столице без воды останутся улицы Киевская (от площади Московской до ТЦ «Южная галерея» (мг-н Ашан), Никанорова, Ростовская, Гагарина, Железнодорожная, Л. Чайкиной, Смольная, Камская, Кечкеметская (частично), М. Подпольщиков, Дорожная, Вишневая и Шалфейная. С адресами подвоза воды можно ознакомиться здесь.

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе и Севастополе 31 января отключат свет. Ограничения, как и ранее, будут действовать до 17.00. Рабочие ремонтируют электросети.

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