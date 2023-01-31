Крым вошел в двадцатку регионов-лидеров по капремонту школ

В России в 2022 году работы по программе капремонта завершены в 1274 школах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России в 2022 году работы по программе капремонта завершены в 1274 школах. Республика Крым вошла в двадцатку регионов, полностью выполнивших программу.

В прошлом году капитально отремонтировали шесть школ: Красногвардейскую, Чапаевскую и Прудовскую Советского района, Калининскую и Островскую в Первомайском районе и Пожарскую школу в Симферопольском районе. В планах на текущий год завершить капремонт еще в одиннадцати школах.

По словам первого заместителя министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светланы Львовой, программа «Модернизация школьных систем образования» – это уникальная возможность провести комплексный капитальный ремонт в школе за счет федеральных средств.

– Для контроля за формированием образовательной среды создан штаб родительского контроля, – добавила Львова. Представители штаба следят за ходом ремонта и вносят свои предложения или замечания по оформлению и оснащению кабинетов.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в течение пяти лет намерены отремонтировать 71 здание в 40 школах. Список объектов, подлежащих капремонту, к настоящему времени согласован.

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