В Крыму жителям новых регионов РФ выдали около 13 тысяч паспортов

Порядка 13 тысяч паспортов выдали в Крыму жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Фото: Артем КИЛЬКИН

Порядка 13 тысяч паспортов выдали в Крыму жителям новых российских регионов. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили более 64 тысяч человек, сообщил 31 января председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

– Многие остаются в Крыму, обращаются за получением российских паспортов, социальных выплат. На сегодняшний день мы выдали порядка 13 тыс. паспортов РФ жителям новых субъектов. <...> Более 64 тыс. человек получили в Крыму единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, которая осуществляется по поручению президента России, – написал он в своем телеграм-канале.

При этом, подчеркнул Константинов, Крым «в большей степени выполняет роль транзитного региона»: с начала специальной военной операции с территории полуострова в другие регионы РФ убыли тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее КП-Крым писала, что из Херсонской области в Крым эвакуировали архивные документы времен Таврической губернии. Документы будут храниться в Крыму, пока не будет создан государственный архив Херсонской области.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50