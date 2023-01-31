К школе №20 в Симферополе пристроят блок для начальных классов

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров Республики Крым

В Симферополе к зданию МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. Святителя Луки Крымского» пристроят блок для начальных классов на 170 мест, работы начнутся уже в этом году. Об этом сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров Республики Крым.

– Новый блок позволит разгрузить действующее здание, и проблема переуплотненности останется в прошлом, – говорится в сообщении.

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров Республики Крым

Новое трехэтажное здание соединят с существующей школой надземным переходом на уровне второго этажа. Проектом также предусмотрены зона школьного стадиона с площадками для разных возрастов, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, а также футбольное поле с трибунами. Для младшеклассников и группы продленного дня обустроят игровую площадку с навесами.

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров Республики Крым

Главное управление по реализации национальных проектов (региональный Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров Республики Крымофис) Аппарата Совета министров Республики Крым

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров Республики Крым

На все работы выделено 208,6 млн рублей. Сдать объект в эксплуатацию планируют к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что Крым вошел в двадцатку регионов, полностью выполнивших программу капремонта школ в 2022 году. В прошлом году в республике капитально отремонтировали шесть общеобразовательных учреждений.

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