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НовостиОбщество1 февраля 2023 11:21

Между Крымом и Херсонской областью запустили новые автобусные маршруты

Автобусное сообщение из Симферополя в Геническ уже открыто
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Крым и Херсонскую область связали новые автобусные маршруты

Крым и Херсонскую область связали новые автобусные маршруты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму запустили новые автобусные маршруты в Херсонскую область. Сообщение, которое анонсировал глава Крыма Сергей Аксенов, официально открылось 1 февраля.

Так, с сегодняшнего дня автобусы курсируют по маршрутам Ялта-Симферополь-Геническ, Джанкой-Геническ и Симферополь-Скадовск. Как сообщили в пресс-службе Минтранспорта Крыма, запланированное открытие состоялось в намеченные сроки.

- В рамках исполнения поручения главы Республики Крым Сергея Аксенова крымские перевозчики приступили к обслуживанию регулярных перевозок пассажиров по маршрутам, - сообщили в министерстве транспорта республики.

Купить билеты можно как в кассах автовокзалов, так и в банковских терминалах.

Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту составит из Ялты в Геническ -1500 рублей, из Алушты в Геническ - 1300 рублей, из Симферополя в Геническ - 1000 рублей, а из Джанкоя в Геническ - 600 рублей.

Напомним, также новый автобусный маршрут будет проходить из крымской столицы до Скадовска через Армянск. Стоимость проезда из Симферополя - 1300 рублей.