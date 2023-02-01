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НовостиОбщество1 февраля 2023 14:21

В Крыму гражданам из новых регионов РФ выдали 6 тысяч жилищных сертификатов

В этом году сумму государственного жилищного сертификата проиндексировали
Дмитрий Коренев
Для получения сертификата необходимо обратиться в МФЦ

Для получения сертификата необходимо обратиться в МФЦ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Более шести тысяч граждан из новых регионов РФ получили государственные жилищные сертификаты в Крыму. Об этом сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов, передает «Крым 24».

– Мы получили порядка восьми тысяч заявлений от граждан, прибывших из новых субъектов России. Шесть тысяч двести сертификатов уже одобрено, – сказал Тарасов.

Он отметил, что в этом году сумму жилищного сертификата проиндексировали.

– В 2022 году сумма сертификата составляла порядка 82 тысяч рублей, в этом году – около 88. Мы умножаем ее на метраж. Один человек – 33 квадратных метра, два человека – 42, три человека и более – по 18 квадратных метров на каждого. Затем считаем и получаем итоговую стоимость жилищного сертификата, – объяснил Тарасов.

Подать документы на получение жилищного сертификата можно в любом МФЦ. Сертификат бессрочный; воспользоваться им можно как в Крыму, так и в любом другом регионе, где их выдают.

Напомним, между Крымом и Херсонской областью запустили новые автобусные маршруты. Так, с сегодняшнего дня автобусы курсируют по маршрутам Ялта – Симферополь – Геническ, Джанкой – Геническ и Симферополь – Скадовск.

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