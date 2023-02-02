В крымском селе Ильинка открыли детский сад на 115 мест

Фото: Владимир Константинов, t.me/va_konstantinov

Сегодня, 2 февраля, в селе Ильинка Красноперекопского района открылся модульный детский сад на 150 мест. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

– Рабочую поездку в Красноперекопский район и город Красноперекопск начал с посещения села Ильинка. Сегодня здесь открылся новый модульный детский сад «Росток» на 115 мест. Это долгожданное учреждение для местных жителей. Во время предыдущих поездок в регион люди обращались к нам с просьбами посодействовать в установке модуля, – написал Константинов в своем телеграм-канале.

Ранее КП-Крым писала, что в Белогорске завершено строительство детского сада на 160 мест. В новое здание переведут действующий детский сад №5.

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