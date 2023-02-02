В Красноперекопском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО ефрейтору

Фото: Владимир Константинов, t.me/va_konstantinov

В селе Ильинка Красноперекопского района открыли мемориальную доску ефрейтору Дмитрию Ярошику, погибшему в ходе специальной военной операции. В церемонии принял участие председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

– К сожалению, не все возвращаются домой. В Ильинке есть свой Герой, который отдал жизнь за наше мирное небо, ефрейтор Дмитрий Витальевич Ярошик. В память о нем на здании Ильинской школы имени Героя Советского Союза Александра Кондратьевича Коробчука установлена мемориальная доска, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня в Ильинке открылся новый модульный детский сад на 116 мест.

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