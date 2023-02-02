В Крыму построили три новых фельдшерско-акушерских пункта

Фото: пресс-служба Минздрава Республики Крым.

В Крыму введены в эксплуатацию три новых модульных фельдшерско-акушерских пункта: два в Сакском районе и один – в Белогорском. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.

На строительство ФАПа в селе Лечебное Белогорского района затрачено 16,2 млн рублей. Фельдшерско-акушерские пункты в селах Лушино и Огневое Сакского района обошлись в 19 и 16,8 млн рублей соответственно.

Финансирование было выделено в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Напомним, в рамках этой программы в минувшем 2022 году были возведены 44 фельдшерско-акушерских пункта и одна врачебная амбулатория, также завершен капитальный ремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара.

– Благодаря строительству модульных ФАПов местные жители могут получать первичную медико-санитарную помощь в комфортных и современных условиях, – отметили в Минздраве РК.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50