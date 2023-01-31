Глава Крыма рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения в республике

Фото: Сергей Аксенов/tg

В Крыму продолжается реализация пятилетней программы модернизации здравоохранения, общая стоимость которой превышает 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксенов.

В рамках этой программы в минувшем 2022 году были возведены 44 фельдшерско-акушерских пункта и одна врачебная амбулатория, также завершен капитальный ремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара. В рамках этой же программы были закуплены 49 автомобилей LADA Granta и медоборудование.

- Кроме того, в прошлом году началось строительство двух поликлиник в Симферополе, которое будет завершено в 2024-ом, - добавил Аксенов.

Он также добавил, что в этом году в рамках данной программы на территории полуострова построят 50 ФАПов, а для больниц республики закупят 52 автомобиля.

Ранее глава Крыма заявил, что главврачи больниц обязаны оперативно снабжать свои учреждения лекарствами. При нехватке импортных препаратов должны поставляться отечественные аналоги.

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