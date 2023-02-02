Где в Симферополе 3 февраля отключат свет

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

3 февраля часть Симферополя останется без электричества, в отдельных районах возникнут перебои с электроснабжением из-за ремонтных работ.

В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили:

- Отключения планируются с 8.00 до 17.00.

Где не будет света в Симферополя 3 февраля:

- улицы Киевская, 144-148а; Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ; Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ; Шмидта, 12-14а , 33;, 8-12А ; Тургенева, 1, 2; Киевская/ Шмидта; Генчлик, 1-22; Битумная, 144; Линейная, 88-96 ; Арзы, 2-10 ; Пехотинцев, 31-39 ; Раздольная, 2-30 ; 1-33 ; Евпаторийское шоссе, 185-225 ; Чокъракъ/ Пехотинцев; Кременчугская, 24, 19/2; Пригородная, 17/19; П. Осипенко, 2А-24 А,Б ; Камчатская, 2-12А , 1-9 ; Киевская, 133, 133а;

- переулки Заречный, 24-28 ; Шмидта; Пехотинцев, 2-16 , 1-13 ; Битумный, 2-24 , 1-15 ; Линейный, 2-8 , 92; Ракетный, 2-16 , 1-13 ;

- проспекты Победы, 1-13 ; Кирова ,51;

- бульвар Ленина, 6, 7, 14/2, 22; бульвар Ленина, 16/пер. Привокзальный, 1

- микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

Напоминаем, что электроэнергия может стать причиной трагедии. В Севастополе из-за неисправности электроприборов, как гласит одна из официальных версий, загорелся вагончик, где проживали рабочие, задействованные в строительстве восьмого этапа трассы «Таврида». Есть погибшие - пожар унес восемь человеческих жизней. Поэтому, пользуясь утюгами, обогревателями, электроплитками и духовками, нужно быть очень внимательными и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать беды.

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