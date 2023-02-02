Пожар под Севастополем, в котором погибли восемь человек, мог произойти из-за неисправности электроприборов

Недалеко от частного сектора сгорело модульное здание. Фото: МЧС России

Ночью второго февраля по всему Крыма пронеслась жуткая новость о пожаре в поселке Сахарная Головка под Севастополем. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь унес жизни восьми человек.

Недалеко от частного сектора сгорело модульное здание, в котором жили строители трассы «Таврида». На момент пожара в нем находилось около ста человек.

К 11 утра пожарные уже полностью ликвидировали возгорание и разобрали тлеющие конструкции. Как рассказали КП-Крым в пресс-службе севастопольского МЧС, на месте работают специальные службы, которые устанавливают точную причину возгорания. Рассматривается, в том числе, версия замыкания электроприбора.

- Пока это догадки очевидцев и стандартные причины подобных пожаров. Официальную информацию по поводу ЧП установим к завтрашнему дню, - отметили в МЧС.

Напомним, на улице Нефтяная в поселке Сахараная Головка проживали рабочие, задействованные в строительстве восьмого этапа трассы «Таврида». Их модуль загорелся ночью 2 февраля. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных спасателей в 2:19.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, на месте находились сотрудники из разных регионов страны. Как добавили в правительстве города-героя, среди тех, чьи жизни унес пожар, севастопольцев не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

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