Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о подробностях пожара, в котором погибли семь человек

Ночью 2 февраля огонь уничтожил двухэтажный строительный модуль. Фото: Михаил Развожаев/Tg
Количество погибших при пожаре в строительной бытовке в поселке Сахарная Головка под Севастополем увеличилось до семи человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
- Сегодня ночью в жилом строительном модуле на трассе Таврида произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли незамедлительно, к утру открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным погибли 7 рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны, - написал он в своем Tg-канале.
По его словам, еще двоих пострадавших госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии, в настоящее время им оказывается медпомощь.
Развожаев также уточнил, что строительный городок принадлежит компании ДСК, субподрядчику ВАД.
Сегодня ночью, 2 февраля, очевидцы сообщили в оперативные службы о пожаре на улице Нефтяная, 15, в поселке Сахарная головка. Прибывшим на место пожарным удалось довольно быстро потушить огонь. В строительном модуле проживали не менее 100 человек, однако не все успели эвакуироваться.
После произошедшего крымский Следком возбудил уголовное дело, свою проверку также организовала прокуратура Севастополя.
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