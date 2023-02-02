МЧС России: число погибших в результате пожара под Севастополем увеличилось до восьми человек

Спасатели полностью ликвидировали пожар. Фото: МЧС России

Жуткий пожар, который произошел в ночь на 2 февраля в поселке Сахарная Головка под Севастополем, унес жизни восьми человек. Об увеличении числа жертв сообщили в пресс-службе МЧС России.

- Пожар в строительном модуле под Севастополем полностью ликвидирован, разбор конструкций завершен, - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.

По официальным данным, среди пострадавших от пожара сейчас числятся два человека.

В момент возгорания в строительном модуле находилось более ста человек. Фото: МЧС России

Напомним, жилой модуль на улице Нефтяная, где проживали рабочие, задействованные в строительстве восьмого этапа трассы «Таврида», загорелся ночью 2 февраля. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных спасателей в 2:19. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность электроприборов.

Соболезнования семьям погибших уже выразил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Он отметил, что в строительстве участвовали рабочие из разных регионов страны. После произошедшего Следком по Крыму и Севастополю уже возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

Сообщения о возгорании поступило на пульт дежурного в 2:19 ночи 2 февраля. Фото: МЧС России

К делу подключилась и прокуратура города-героя. Ведомство контролирует ход расследования и оказания помощи пострадавшим.

- Взят на контроль вопрос оказания помощи рабочим, проживавшим в сгоревшем модульном строении, обеспечения их одеждой, предметами первой необходимости, местом пребывания, а также вопрос восстановления их личных документов, утраченных в результате пожара, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, что на момент возгорания в жилом строительном модуле проживали более ста человек.

На данный момент известно о 8 погибших и 2 пострадавших. Фото: МЧС России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельный пожар под Севастополем 2 февраля 2023: что известно сейчас

Количество погибших в смертельном пожаре под Севастополем 2 февраля 2023 увеличилось до восьми человек (подробнее)