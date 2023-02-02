Смертельный пожар под Севастополем 2 февраля 2023: что известно сейчас

Возгорание уже потушили. Фото: прокуратура Севастополя

Ночью в поселке Сахарная Головка, что под Севастополем, произошел сильный пожар, унесший жизни семи человек. Рассказываем, что известно о смертельном пожаре в Севастополе 2 февраля 2023.

Возгорание случилось в третьем часу ночи на улице Нефтяная, 15, в двухэтажной строительной бытовке, где находились больше 100 человек. О ЧП в экстренные службы сообщили очевидцы. Эвакуироваться, к сожалению, удалось не всем строителям.

По данным МЧС РФ, к приезду пожарных огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Огонь потушили в 03:26.

Число погибших увеличилось до восьми человек. Фото: МЧС РФ

Как сообщил губернатор Севастополя, во время пожара погибли семь человек. В 11:20 в МЧС РФ сообщили, что количество погибших увеличилось до восьми человек.

- Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли незамедлительно, к утру открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, погибли 7 рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны, - написал он в своем телеграм-канале.

Еще двоих рабочих госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

По данным губернатора города, строительный городок принадлежит компании ДСК, субподрядчику ВАД.

Строительный городок принадлежит компании ДСК. Фото: прокуратура Севастополя

Следком по Крыму и Севастополю после пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проверку по данному факту организовала также прокуратура Севастополя.

В надзорном ведомстве также пообещали оказать помощь рабочим, которые жили в сгоревшем модуле. В частности, обеспечить их одеждой, предметами первой необходимости и помочь с восстановлением документов.

К 03:26 огонь удалось полностью потушить. Фото: прокуратура Севастополя

К настоящему моменту огонь потушили, пожарные разбирают сгоревшие конструкции.

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