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НовостиОбщество3 февраля 2023 7:09

В Крыму временно закрыли дорогу на плато Ай-Петри из-за снега 3 февраля

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий
Екатерина НАЗАРОВА
В Крыму в пятницу действует штормовое предупреждение

В Крыму в пятницу действует штормовое предупреждение

Фото: Иван Макеев

В Крыму в связи со снегопадом 3 февраля перекрыто автомобильное движение по дороге Ялта - Учан-Су - плато Ай-Петри в обоих направлениях. Об этом сообщили в ГУП РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

- «Служба автомобильных дорог Республики Крым» предупреждает крымчан и гостей полуострова об ограничении движения транспорта с 3 февраля 2023 года на автомобильной дороге Ялта - Учан-Су - плато Ай-Петри в обоих направлениях в связи с ухудшающимися погодными условиями, - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до окончания расчистки дороги от снега и улучшения погодных условий.

Напомним, в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3 февраля из-за снега и гололеда. Также ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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