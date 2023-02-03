Автомобильных заторов на Ангарском и Грушевском перевалах из-за снега не наблюдается

3 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Автомобильных заторов на Ангарском и Грушевском перевалах из-за снега 3 февраля не наблюдается, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- По состоянию на 9:00 оперативная обстановка на территории Республики Крым сохраняется стабильной, чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, не зафиксировано, автомобильных заторов на Ангарском, Грушевском перевалах нет. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму временно закрыли дорогу на плато Ай-Петри из-за снега 3 февраля. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Сегодня в республике продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с обильными снегопадами и гололедом. Синоптики также обещают усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

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