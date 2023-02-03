Крым получит 340 миллионов рублей на программы социальной газификации

Субсидию, размер которой составит не менее 100 тыс. рублей, граждане смогут использовать для проведения работ внутри границ земельного участка Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральные власти направят Крыму более 340 миллионов рублей на программы социальной газификации, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Полученные средства будут направлены на выплату субсидии участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным семьям, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, субсидию, размер которой составит не менее 100 тысяч рублей, крымчане смогут использовать для проведения работ внутри границ своего земельного участка.

Напомним, в феврале стартовала подготовка по газификации микрорайона Каменка в Симферополе. Источник финансирования работ уже определен.

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