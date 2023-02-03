Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика3 февраля 2023 8:44

Крым получит 340 миллионов рублей на программы социальной газификации

Субсидию, размер которой составит не менее 100 тысяч рублей, крымчане смогут использовать для проведения работ внутри границ своего земельного участка
Екатерина НАЗАРОВА
Субсидию, размер которой составит не менее 100 тыс. рублей, граждане смогут использовать для проведения работ внутри границ земельного участка

Субсидию, размер которой составит не менее 100 тыс. рублей, граждане смогут использовать для проведения работ внутри границ земельного участка

Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральные власти направят Крыму более 340 миллионов рублей на программы социальной газификации, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Полученные средства будут направлены на выплату субсидии участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным семьям, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, субсидию, размер которой составит не менее 100 тысяч рублей, крымчане смогут использовать для проведения работ внутри границ своего земельного участка.

Напомним, в феврале стартовала подготовка по газификации микрорайона Каменка в Симферополе. Источник финансирования работ уже определен.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50