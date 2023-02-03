Депутаты Госсовета РК приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия Фото: Анна САДОВНИКОВА

Список украинских объектов, попавших под национализацию в Крыму, увеличился до 500, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

- На заочном голосовании депутаты Госсовета РК приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечень включено порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре, - написал он в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют национализировать имущество 12-ти украинских банков, которые работали на полуострове до 2014 года. Об этом сообщается в проекте постановления Госсовета республики. В документе указаны банки «Финансы и кредит», «Форум», «Укрсиббанк», «Преус банк МКБ», «Имэксбанк», АБ «Экспресс-банк», «Акционерный Проинвест банк», «Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк»,«Укрсоцбанк», «Государственный экспортно-импортный банк Украины», «Надра», а также «МТБ банк».

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