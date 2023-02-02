В Крыму будут национализировать имущество 12 украинских банков

В Госсовете Крыма определились, какие объекты будут национализировать. Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Крыму планируют национализировать имущество 12-ти украинских банков, которые работали на полуострове до 2014 года. Об этом сообщается в проекте постановления Госсовета республики.

В документе указаны банки «Финансы и кредит», «Форум», «Укрсиббанк», «Преус банк МКБ», «Имэксбанк», АБ «Экспресс-банк», «Акционерный Проинвест банк», «Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк»,«Укрсоцбанк», «Государственный экспортно-импортный банк Украины», «Надра», а также «МТБ банк».

Согласно проекту постановления Госсовета РК, в государственную собственность также будут переданы жилые дома, склады, земельные участки, магазины, а еще гостиницы в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории, Алуште. Также будет изыматься имущество пансионата «Прибрежный», расположенного на западном побережье полуострова. В частности, спальные корпуса, клубы, бассейн, здание летнего кинотеатра, а также бильярдная, склады, общежития и мастерские. Под национализацию попал и Международный детский центр «Чайка» в Евпатории и две спортивные площадки, которые принадлежат футбольному клубу «Динамо Киев».

О том, что планируется национализировать имущество украинских банков и заводов, ранее сообщал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. 18 октября прошлого года на заочном голосовании крымские депутаты приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Это касается и земельных участков, и объектов недвижимости, принадлежащих украинским депутатам, олигархам на 24 февраля 2022 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов после этого поручил национализировать АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив», имущество ООО «РусЛайнко». После этого депутаты внесли в этот перечень предприятия и заводы, принадлежащие украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также политикам Арсению Яценюку и Нестору Шуфричу.

Владимир Константинов отметил, что такая мера необходима с моральной точки зрения: украинцы не должны зарабатывать на крымчанах.

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