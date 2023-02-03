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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:50

Дороги Симферополя от снега с утра расчищают 370 дворников

Накануне был выполнен подвоз реагента к местам хранения
Екатерина НАЗАРОВА
С раннего утра дворники муниципального учреждения "Город" очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах

С раннего утра дворники муниципального учреждения "Город" очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

С раннего утра 3 февраля дворники очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах Симферополя.

- Задействовано 370 работников с учетом сил подрядной организации. Накануне был выполнен подвоз реагента к местам хранения, - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Долгожданный снег все-таки выпал в городе. Сегодня по всему Крымскому полуострову действует штормовое предупреждение ввиду непогоды. Крымчанам следует воздержаться от дальних поездок, а также соблюдать меры предосторожности во избежание ЧС.

Ранее сообщалось, что автомобильных заторов на Ангарском и Грушевском перевалах из-за снега не наблюдается. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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